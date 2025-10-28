Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,35%, до 1,9883 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,62%, до 2,145 маната.