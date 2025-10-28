Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2025)

    Финансы
    • 28 октября, 2025
    • 09:19
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,35%, до 1,9883 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,62%, до 2,145 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9883

    100 российских рублей

    2,1450

    1 австралийский доллар

    1,1158

    1 белорусский рубль

    0,5594

    1 болгарский лев

    1,0138

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1185

    1 чешская крона

    0,0815

    1 китайский юань

    0,2395

    1 датская крона

    0,2655

    1 грузинский лари

    0,6262

    1 гонконгский доллар

    0,2188

    1 индийская рупия

    0,0193

    1 британский фунт

    2,2723

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1816

    1 швейцарский франк

    2,1431

    1 израильский шекель

    0,5221

    1 канадский доллар

    1,2158

    1 кувейтский динар

    5,5465

    100 казахстанских тенге

    0,3163

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5103

    1 молдавский лей

    0,1003

    1 норвежская крона

    0,1704

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6016

    1 польский злотый

    0,4686

    1 румынский лей

    0,3901

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3139

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3193

    1 Турецкая лира

    0,0405

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0404

    100 Японских йен

    1,1192

    1 Новозеландский доллар

    0,9831

    Золото

    6756,6160

    Серебро

    79,3169

    Платина

    2692,6215

    Палладий

    2409,3930
    курсы валют ЦБА
