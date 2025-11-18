Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package 2025 Islamic Solidarity Games COP30 think tanks Azerbaijan-US
    Finance
    • 18 November, 2025
    • 10:01
    CBA currency exchange rates (18.11.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.03% to 1.9719 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.5% to 2.0923 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9719

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0923

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1015

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5709

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0081

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1160

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0816

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2390

    1 DKK (Danish krone)

    0.2640

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6282

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2184

    1 INR (Indian rupee)

    0.0192

    1 GBP (British pound)

    2.2378

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1793

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1401

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5211

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2098

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5418

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3255

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5126

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1009

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1681

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6026

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4656

    1 RON (Romanian leu)

    0.3877

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0168

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3044

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3118

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0402

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0404

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0963

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9605

    Gold (1 ounce)

    6,820.5445

    Silver (1 ounce)

    84.3770

    Platinum (1 ounce)

    2,588.1055

    Palladium (1 ounce)

    2,336.5310
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.11.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2025)

