Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2025)
- 18 ноября, 2025
- 09:16
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03%, до 1,9719 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,5%, до 2,0923 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9719
|
100 российских рублей
|
2,0923
|
1 австралийский доллар
|
1,1015
|
1 белорусский рубль
|
0,5709
|
1 болгарский лев
|
1,0081
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1160
|
1 чешская крона
|
0,0816
|
1 китайский юань
|
0,2390
|
1 датская крона
|
0,2640
|
1 грузинский лари
|
0,6282
|
1 гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 индийская рупия
|
0,0192
|
1 британский фунт
|
2,2378
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1793
|
1 швейцарский франк
|
2,1401
|
1 израильский шекель
|
0,5211
|
1 канадский доллар
|
1,2098
|
1 кувейтский динар
|
5,5418
|
100 казахстанских тенге
|
0,3255
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5126
|
1 молдавский лей
|
0,1009
|
1 норвежская крона
|
0,1681
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6026
|
1 польский злотый
|
0,4656
|
1 румынский лей
|
0,3877
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3044
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3118
|
1 Турецкая лира
|
0,0402
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0404
|
100 Японских йен
|
1,0963
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9605
|
Золото
|
6820,5445
|
Серебро
|
84,3770
|
Платина
|
2588,1055
|
Палладий
|
2336,5310