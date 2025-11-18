Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2025)

    Финансы
    • 18 ноября, 2025
    • 09:16
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03%, до 1,9719 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,5%, до 2,0923 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9719

    100 российских рублей

    2,0923

    1 австралийский доллар

    1,1015

    1 белорусский рубль

    0,5709

    1 болгарский лев

    1,0081

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1160

    1 чешская крона

    0,0816

    1 китайский юань

    0,2390

    1 датская крона

    0,2640

    1 грузинский лари

    0,6282

    1 гонконгский доллар

    0,2184

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2378

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1793

    1 швейцарский франк

    2,1401

    1 израильский шекель

    0,5211

    1 канадский доллар

    1,2098

    1 кувейтский динар

    5,5418

    100 казахстанских тенге

    0,3255

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5126

    1 молдавский лей

    0,1009

    1 норвежская крона

    0,1681

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6026

    1 польский злотый

    0,4656

    1 румынский лей

    0,3877

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3044

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3118

    1 Турецкая лира

    0,0402

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0404

    100 Японских йен

    1,0963

    1 Новозеландский доллар

    0,9605

    Золото

    6820,5445

    Серебро

    84,3770

    Платина

    2588,1055

    Палладий

    2336,5310
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.11.2025)
    CBA currency exchange rates (18.11.2025)

    Лента новостей