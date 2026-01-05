Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Хатаинском районе Баку возникнут перебои в подаче газа

    Энергетика
    • 05 января, 2026
    • 19:14
    В Хатаинском районе Баку возникнут перебои в подаче газа

    В Хатаинском районе Баку местами возникнут перебои в подаче газа.

    Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

    В связи с ремонтно-монтажными работами в данном районе с 10:00 завтрашнего дня будет приостановлено газоснабжение части улиц М.Хади, Ширвани, Гачаг Наби и части села Ахмедли.

    Хатаинский район Баку газоснабжение "Азеригаз"
    Xətai rayonunun bəzi hissələrində qaz olmayacaq

    Последние новости

    20:00
    Фото

    В праздничные дни Бакинский метрополитен перевез около 2 млн пассажиров

    Инфраструктура
    19:57

    Премьер Израиля заявил о единой позиции с Трампом по Ирану

    Другие страны
    19:47

    Президент Ильхам Алиев: Кто силен, тот и прав - ВИДЕО

    Внутренняя политика
    19:46

    В Париже начался шестой раунд сирийско-израильских переговоров

    Другие страны
    19:39

    Нетаньяху заявил, что полностью поддерживает действия США в Венесуэле

    Другие страны
    19:32

    Гутерриш: Операция США может обострить нестабильность в Венесуэле

    Другие страны
    19:26

    Полиции Венесуэлы приказали арестовать всех причастных к поимке Мадуро

    Другие страны
    19:20

    Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах по Украине в Париже

    Другие страны
    19:14

    В Хатаинском районе Баку возникнут перебои в подаче газа

    Энергетика
    Лента новостей