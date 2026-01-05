В Хатаинском районе Баку возникнут перебои в подаче газа
Энергетика
- 05 января, 2026
- 19:14
В Хатаинском районе Баку местами возникнут перебои в подаче газа.
Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".
В связи с ремонтно-монтажными работами в данном районе с 10:00 завтрашнего дня будет приостановлено газоснабжение части улиц М.Хади, Ширвани, Гачаг Наби и части села Ахмедли.
Последние новости
20:00
Фото
В праздничные дни Бакинский метрополитен перевез около 2 млн пассажировИнфраструктура
19:57
Премьер Израиля заявил о единой позиции с Трампом по ИрануДругие страны
19:47
Президент Ильхам Алиев: Кто силен, тот и прав - ВИДЕОВнутренняя политика
19:46
В Париже начался шестой раунд сирийско-израильских переговоровДругие страны
19:39
Нетаньяху заявил, что полностью поддерживает действия США в ВенесуэлеДругие страны
19:32
Гутерриш: Операция США может обострить нестабильность в ВенесуэлеДругие страны
19:26
Полиции Венесуэлы приказали арестовать всех причастных к поимке МадуроДругие страны
19:20
Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах по Украине в ПарижеДругие страны
19:14