    Energetika
    • 05 yanvar, 2026
    • 19:02
    Sabahdan Bakının Xətai rayonunun bəzi hissələrində qaz olmayacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən bildirilib.

    Məlumata görə, Xətai rayonunda görüləcək təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar yanvarın 6-da saat 10:00-dan etibarən M.Hadi, Şirvani, Qaçaq Nəbi küçələrinin və kənd Əhmədlinin bir hissəsinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    В Хатаинском районе Баку возникнут перебои в подаче газа

