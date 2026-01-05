Xətai rayonunun bəzi hissələrində qaz olmayacaq
Energetika
- 05 yanvar, 2026
- 19:02
Sabahdan Bakının Xətai rayonunun bəzi hissələrində qaz olmayacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən bildirilib.
Məlumata görə, Xətai rayonunda görüləcək təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar yanvarın 6-da saat 10:00-dan etibarən M.Hadi, Şirvani, Qaçaq Nəbi küçələrinin və kənd Əhmədlinin bir hissəsinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
