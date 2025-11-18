İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.11.2025)

    Maliyyə
    • 18 noyabr, 2025
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.11.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,03 % azalaraq 1,9719 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,0923 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9719

    100 Rusiya rublu

    2,0923

    1 Avstraliya dolları

    1,1015

    1 Belarus rublu

    0,5709

    1 Bolqarıstan levi

    1,0081

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1160

    1 Çexiya kronu

    0,0816

    1 Çin yuanı

    0,2390

    1 Danimarka kronu

    0,2640

    1 Gürcü larisi

    0,6282

    1 Honq Konq dolları

    0,2184

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2378

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1793

    1 İsveçrə frankı

    2,1401

    1 İsrail şekeli

    0,5211

    1 Kanada dolları

    1,2098

    1 Küveyt dinarı

    5,5418

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3255

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5126

    1 Moldova leyi

    0,1009

    1 Norveç kronu

    0,1681

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6026

    1 Polşa zlotası

    0,4656

    1 Rumıniya leyi

    0,3877

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3044

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3118

    Türk lirəsi

    0,0402

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0404

    Yapon yeni

    1,0963

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9605

    Qızıl

    6820,5445

    Gümüş

    84,3770

    Platin

    2588,1055

    Palladium

    2336,5310
