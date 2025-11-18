Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.11.2025)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,03 % azalaraq 1,9719 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,0923 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9719
|
100 Rusiya rublu
|
2,0923
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1015
|
1 Belarus rublu
|
0,5709
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0081
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1160
|
1 Çexiya kronu
|
0,0816
|
1 Çin yuanı
|
0,2390
|
1 Danimarka kronu
|
0,2640
|
1 Gürcü larisi
|
0,6282
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2184
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2378
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1793
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1401
|
1 İsrail şekeli
|
0,5211
|
1 Kanada dolları
|
1,2098
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5418
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3255
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5126
|
1 Moldova leyi
|
0,1009
|
1 Norveç kronu
|
0,1681
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6026
|
1 Polşa zlotası
|
0,4656
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3877
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3044
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3118
|
Türk lirəsi
|
0,0402
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0404
|
Yapon yeni
|
1,0963
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9605
|
Qızıl
|
6820,5445
|
Gümüş
|
84,3770
|
Platin
|
2588,1055
|
Palladium
|
2336,5310