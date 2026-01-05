ЕС видит условия для перехода к демократии в Венесуэле

Николас Мадуро не обладал легитимностью демократически избранного лидера, и поэтому последние события в Венесуэле открывают возможность для перехода к демократическому курсу под руководством народа.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.

"Управлять страной должен венесуэльский народ, как это должно быть в любой другой стране мира", - заявила она в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, что теперь Венесуэлой будет управлять Вашингтонская администрация.

В свою очередь официальный представитель службы внешней политики Анита Хиппер призвала "подождать и посмотреть", как развиваются события: "Сейчас мы находимся на этапе, когда мы видим диктатора Мадуро, который не имеет никакой легитимности демократически избранного лидера. Мы продолжаем выступать за мирный переход к демократии под руководством народа Венесуэлы".

Она также отметила, что лидеры оппозиции страны, в частности Эдмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо, которые неустанно боролись за демократию и права человека в Венесуэле, могут стать участниками этого перехода.

"Миллионы венесуэльцев проголосовали за перемены и, согласно имеющимся у нас данным, значительным большинством поддержали Эдмундо Гонсалеса. Поэтому следующие шаги касаются диалога о переходе к демократии, в котором должны участвовать Гонсалес и Мачадо",- заключила Хиппер.