    Finance
    • 12 March, 2026
    • 09:25
    CBA currency exchange rates (12.03.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.9% to 1.9607 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.3% to 2.1452 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9607

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1452

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2112

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5961

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1148

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0803

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2471

    1 DKK (Danish krone)

    0.2624

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6237

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2172

    1 INR (Indian rupee)

    0.0184

    1 GBP (British pound)

    2.2718

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1833

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1735

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5446

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2507

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5359

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3461

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5033

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0987

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1758

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6068

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4605

    1 RON (Romanian leu)

    0.3851

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0167

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3316

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.3205

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0385

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0385

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0683

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0029

    Gold (1 ounce)

    8,743.6015

    Silver (1 ounce)

    143.6339

    Platinum (1 ounce)

    3,666.8405

    Palladium (1 ounce)

    2,787.7705
