Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2026)
- 12 марта, 2026
- 09:13
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,9%, до 1,9607 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,3%, до 2,1452 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9607
|
100 российских рублей
|
2,1452
|
1 австралийский доллар
|
1,2112
|
1 белорусский рубль
|
0,5961
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1148
|
1 чешская крона
|
0,0803
|
1 китайский юань
|
0,2471
|
1 датская крона
|
0,2624
|
1 грузинский лари
|
0,6237
|
1 гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 индийская рупия
|
0,0184
|
1 британский фунт
|
2,2718
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1833
|
1 швейцарский франк
|
2,1735
|
1 израильский шекель
|
0,5446
|
1 канадский доллар
|
1,2507
|
1 кувейтский динар
|
5,5359
|
100 казахстанских тенге
|
0,3461
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5033
|
1 молдавский лей
|
0,0987
|
1 норвежская крона
|
0,1758
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6068
|
1 польский злотый
|
0,4605
|
1 румынский лей
|
0,3851
|
1 сербский динар
|
0,0167
|
1 сингапурский доллар
|
1,3316
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3205
|
1 Турецкая лира
|
0,0385
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0385
|
100 Японских йен
|
1,0683
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0029
|
Золото
|
8743,6015
|
Серебро
|
143,6339
|
Платина
|
3666,8405
|
Палладий
|
2787,7705