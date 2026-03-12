Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2026)

    Финансы
    • 12 марта, 2026
    • 09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,9%, до 1,9607 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,3%, до 2,1452 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9607

    100 российских рублей

    2,1452

    1 австралийский доллар

    1,2112

    1 белорусский рубль

    0,5961

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1148

    1 чешская крона

    0,0803

    1 китайский юань

    0,2471

    1 датская крона

    0,2624

    1 грузинский лари

    0,6237

    1 гонконгский доллар

    0,2172

    1 индийская рупия

    0,0184

    1 британский фунт

    2,2718

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1833

    1 швейцарский франк

    2,1735

    1 израильский шекель

    0,5446

    1 канадский доллар

    1,2507

    1 кувейтский динар

    5,5359

    100 казахстанских тенге

    0,3461

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5033

    1 молдавский лей

    0,0987

    1 норвежская крона

    0,1758

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6068

    1 польский злотый

    0,4605

    1 румынский лей

    0,3851

    1 сербский динар

    0,0167

    1 сингапурский доллар

    1,3316

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3205

    1 Турецкая лира

    0,0385

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0385

    100 Японских йен

    1,0683

    1 Новозеландский доллар

    1,0029

    Золото

    8743,6015

    Серебро

    143,6339

    Платина

    3666,8405

    Палладий

    2787,7705
    Центробанк Азербайджана ​Курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.03.2026)
    Лента новостей