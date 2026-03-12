İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.03.2026)

    Maliyyə
    • 12 mart, 2026
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.03.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,9 % azalaraq 1,9607 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 2,1452 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9607

    100 Rusiya rublu

    2,1452

    1 Avstraliya dolları

    1,2112

    1 Belarus rublu

    0,5961

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1148

    1 Çexiya kronu

    0,0803

    1 Çin yuanı

    0,2471

    1 Danimarka kronu

    0,2624

    1 Gürcü larisi

    0,6237

    1 Honq Konq dolları

    0,2172

    1 Hindistan rupisi

    0,0184

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2718

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1833

    1 İsveçrə frankı

    2,1735

    1 İsrail şekeli

    0,5446

    1 Kanada dolları

    1,2507

    1 Küveyt dinarı

    5,5359

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3461

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5033

    1 Moldova leyi

    0,0987

    1 Norveç kronu

    0,1758

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6068

    1 Polşa zlotası

    0,4605

    1 Rumıniya leyi

    0,3851

    1 Serbiya dinarı

    0,0167

    1 Sinqapur dolları

    1,3316

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3205

    Türk lirəsi

    0,0385

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0385

    Yapon yeni

    1,0683

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0029

    Qızıl

    8743,6015

    Gümüş

    143,6339

    Platin

    3666,8405

    Palladium

    2787,7705
    məzənnə manat dollar
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2026)
    CBA currency exchange rates (12.03.2026)

    Son xəbərlər

    09:33

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyunlarına start verilir

    Komanda
    09:32

    Kirill Petkov: XIII Qlobal Bakı Forumu təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi üçün vacib platformadır

    Xarici siyasət
    09:21

    UEFA Konfrans Liqası: "Samsunspor" "Rayo Velyekano"nu qəbul edəcək

    Futbol
    09:18

    Nino Burcanadzе: Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması bütövlükdə region üçün vacibdir

    Xarici siyasət
    09:16

    İran İsrail ərazisinə yeni raket hücumu həyata keçirib

    Digər ölkələr
    09:14

    Gəncədə yeniyetmənin törətdiyi qətllə bağlı cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    09:10
    Video

    Daxili Qoşunların yaranmasından 34 il ötür

    Hadisə
    09:10

    UEFA Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsi bu gün başlayır

    Futbol
    09:08

    ABŞ İrandakı hərbi əməliyyata gündəlik 1,5 milyard dollardan çox vəsait sərf edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti