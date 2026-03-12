Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.03.2026)
- 12 mart, 2026
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,9 % azalaraq 1,9607 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 2,1452 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9607
|
100 Rusiya rublu
|
2,1452
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2112
|
1 Belarus rublu
|
0,5961
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1148
|
1 Çexiya kronu
|
0,0803
|
1 Çin yuanı
|
0,2471
|
1 Danimarka kronu
|
0,2624
|
1 Gürcü larisi
|
0,6237
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2172
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0184
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2718
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1833
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1735
|
1 İsrail şekeli
|
0,5446
|
1 Kanada dolları
|
1,2507
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5359
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3461
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5033
|
1 Moldova leyi
|
0,0987
|
1 Norveç kronu
|
0,1758
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6068
|
1 Polşa zlotası
|
0,4605
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3851
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0167
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3316
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3205
|
Türk lirəsi
|
0,0385
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0385
|
Yapon yeni
|
1,0683
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0029
|
Qızıl
|
8743,6015
|
Gümüş
|
143,6339
|
Platin
|
3666,8405
|
Palladium
|
2787,7705