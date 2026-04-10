CBA currency exchange rates (10.04.2026)
- 10 April, 2026
- 09:14
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.2% to 1.9877 manats, while 100 Russian rubles rose by 1% to 2.1931 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9877
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.1931
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.2015
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5759
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1148
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0816
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2489
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2660
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6324
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2170
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0184
|
1 GBP (British pound)
|
2.2818
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1829
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1509
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5562
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2296
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.4997
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3566
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4663
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0194
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5277
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.0984
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1791
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0139
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6089
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4679
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3904
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0169
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3341
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4530
|
1 SDR (IMF)
|
2.3258
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0381
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0391
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0679
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9941
|
Gold (1 ounce)
|
8,090.1385
|
Silver (1 ounce)
|
128.9555
|
Platinum (1 ounce)
|
3,511.8260
|
Palladium (1 ounce)
|
2,639.2840