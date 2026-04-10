Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2026)
- 10 апреля, 2026
- 09:16
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,9877 маната, а курс 100 российских рублей - на 1%, до 2,1931 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9877
|
100 российских рублей
|
2,1931
|
1 австралийский доллар
|
1,2015
|
1 белорусский рубль
|
0,5759
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1148
|
1 чешская крона
|
0,0816
|
1 китайский юань
|
0,2489
|
1 датская крона
|
0,2660
|
1 грузинский лари
|
0,6324
|
1 гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 индийская рупия
|
0,0184
|
1 британский фунт
|
2,2818
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1829
|
1 швейцарский франк
|
2,1509
|
1 израильский шекель
|
0,5562
|
1 канадский доллар
|
1,2296
|
1 кувейтский динар
|
5,4997
|
100 казахстанских тенге
|
0,3566
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5277
|
1 молдавский лей
|
0,0984
|
1 норвежская крона
|
0,1791
|
100 узбекских сомов
|
0,0139
|
100 пакистанских рупий
|
0,6089
|
1 польский злотый
|
0,4679
|
1 румынский лей
|
0,3904
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3341
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3258
|
1 Турецкая лира
|
0,0381
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0391
|
100 Японских йен
|
1,0679
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9941
|
Золото
|
8090,1385
|
Серебро
|
128,9555
|
Платина
|
3511,8260
|
Палладий
|
2639,2840