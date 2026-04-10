Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2026)

    Финансы
    • 10 апреля, 2026
    • 09:16
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,9877 маната, а курс 100 российских рублей - на 1%, до 2,1931 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9877

    100 российских рублей

    2,1931

    1 австралийский доллар

    1,2015

    1 белорусский рубль

    0,5759

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1148

    1 чешская крона

    0,0816

    1 китайский юань

    0,2489

    1 датская крона

    0,2660

    1 грузинский лари

    0,6324

    1 гонконгский доллар

    0,2170

    1 индийская рупия

    0,0184

    1 британский фунт

    2,2818

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1829

    1 швейцарский франк

    2,1509

    1 израильский шекель

    0,5562

    1 канадский доллар

    1,2296

    1 кувейтский динар

    5,4997

    100 казахстанских тенге

    0,3566

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5277

    1 молдавский лей

    0,0984

    1 норвежская крона

    0,1791

    100 узбекских сомов

    0,0139

    100 пакистанских рупий

    0,6089

    1 польский злотый

    0,4679

    1 румынский лей

    0,3904

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3341

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3258

    1 Турецкая лира

    0,0381

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0391

    100 Японских йен

    1,0679

    1 Новозеландский доллар

    0,9941

    Золото

    8090,1385

    Серебро

    128,9555

    Платина

    3511,8260

    Палладий

    2639,2840
    Курсы валют ЦБА Доллар США Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Курс маната
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.04.2026)
    CBA currency exchange rates (10.04.2026)

