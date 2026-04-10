İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.04.2026)

    Maliyyə
    • 10 aprel, 2026
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.04.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9877 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1 % artaraq 2,1931 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9877

    100 Rusiya rublu

    2,1931

    1 Avstraliya dolları

    1,2015

    1 Belarus rublu

    0,5759

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1148

    1 Çexiya kronu

    0,0816

    1 Çin yuanı

    0,2489

    1 Danimarka kronu

    0,2660

    1 Gürcü larisi

    0,6324

    1 Honq Konq dolları

    0,2170

    1 Hindistan rupisi

    0,0184

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2818

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1829

    1 İsveçrə frankı

    2,1509

    1 İsrail şekeli

    0,5562

    1 Kanada dolları

    1,2296

    1 Küveyt dinarı

    5,4997

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3566

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5277

    1 Moldova leyi

    0,0984

    1 Norveç kronu

    0,1791

    100 Özbək somu

    0,0139

    100 Pakistan rupisi

    0,6089

    1 Polşa zlotası

    0,4679

    1 Rumıniya leyi

    0,3904

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3341

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3258

    Türk lirəsi

    0,0381

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0391

    Yapon yeni

    1,0679

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9941

    Qızıl

    8090,1385

    Gümüş

    128,9555

    Platin

    3511,8260

    Palladium

    2639,2840
    Azərbaycan manatı ABŞ dolları Rusiya rublu Azərbaycan Mərkəzi Bankı
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2026)
    CBA currency exchange rates (10.04.2026)

