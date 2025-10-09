CBA currency exchange rates (09.10.2025)
- 09 October, 2025
- 09:21
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.25% to 1.9797 manats, and 100 Russian rubles increased by 1.24% to 2.0900 manats.
Currency
Exchange rates
1 USD (US dollar)
|
1.7000
1 EUR (Euro)
|
1.9797
100 RUB (Russian ruble)
|
2.0900
1 AUD (Australian dollar)
|
1.1232
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5592
1 BGN (Bulgarian lev)
|
1.0122
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
100 KRW (South Korean won)
|
0.1199
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0812
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2386
1 DKK (Danish krone)
|
0.2652
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6278
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2185
1 INR (Indian rupee)
|
0.0191
1 GBP (British pound)
|
2.2801
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1806
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1235
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5234
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2199
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5431
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3147
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4664
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0195
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5063
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1013
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1705
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0141
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6015
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4654
1 RON (Romanian leu)
|
0.3889
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0169
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3138
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4532
1 SDR (IMF)
|
2.3175
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0407
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0410
100 JPY (Japanese yen)
|
1.1149
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9867
Gold (1 ounce)
|
6,865.7050
Silver (1 ounce)
|
83.4046
Platinum (1 ounce)
|
2,823.0030
Palladium (1 ounce)
2,508.1715