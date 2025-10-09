Ilham Aliyev 3rd CIS Games Organization of Turkic States OTSGabalaSummit2025 Turkic World
    CBA currency exchange rates (09.10.2025)

    Finance
    • 09 October, 2025
    • 09:21
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.25% to 1.9797 manats, and 100 Russian rubles increased by 1.24% to 2.0900 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9797

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0900

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1232

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5592

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0122

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1199

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0812

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2386

    1 DKK (Danish krone)

    0.2652

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6278

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2185

    1 INR (Indian rupee)

    0.0191

    1 GBP (British pound)

    2.2801

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1806

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1235

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5234

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2199

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5431

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3147

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5063

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1013

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1705

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6015

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4654

    1 RON (Romanian leu)

    0.3889

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3138

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4532

    1 SDR (IMF)

    2.3175

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0407

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0410

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1149

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9867

    Gold (1 ounce)

    6,865.7050

    Silver (1 ounce)

    83.4046

    Platinum (1 ounce)

    2,823.0030

    Palladium (1 ounce)

    2,508.1715
    CBA currency rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.10.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2025)

