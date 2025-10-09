Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.10.2025)
- 09 oktyabr, 2025
- 09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,25 % artaraq 1,9797 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,24 % artaraq 2,0900 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9797
|
100 Rusiya rublu
|
2,0900
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1232
|
1 Belarus rublu
|
0,5592
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0122
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1199
|
1 Çexiya kronu
|
0,0812
|
1 Çin yuanı
|
0,2386
|
1 Danimarka kronu
|
0,2652
|
1 Gürcü larisi
|
0,6278
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2185
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0191
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2801
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1806
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1235
|
1 İsrail şekeli
|
0,5234
|
1 Kanada dolları
|
1,2199
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5431
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3147
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5063
|
1 Moldova leyi
|
0,1013
|
1 Norveç kronu
|
0,1705
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6015
|
1 Polşa zlotası
|
0,4654
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3889
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3138
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3175
|
Türk lirəsi
|
0,0407
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0410
|
Yapon yeni
|
1,1149
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9867
|
Qızıl
|
6865,7050
|
Gümüş
|
83,4046
|
Platin
|
2823,0030
|
Palladium
|
2508,1715