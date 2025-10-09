İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.10.2025)

    Maliyyə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,25 % artaraq 1,9797 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,24 % artaraq 2,0900 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9797

    100 Rusiya rublu

    2,0900

    1 Avstraliya dolları

    1,1232

    1 Belarus rublu

    0,5592

    1 Bolqarıstan levi

    1,0122

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1199

    1 Çexiya kronu

    0,0812

    1 Çin yuanı

    0,2386

    1 Danimarka kronu

    0,2652

    1 Gürcü larisi

    0,6278

    1 Honq Konq dolları

    0,2185

    1 Hindistan rupisi

    0,0191

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2801

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1806

    1 İsveçrə frankı

    2,1235

    1 İsrail şekeli

    0,5234

    1 Kanada dolları

    1,2199

    1 Küveyt dinarı

    5,5431

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3147

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5063

    1 Moldova leyi

    0,1013

    1 Norveç kronu

    0,1705

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6015

    1 Polşa zlotası

    0,4654

    1 Rumıniya leyi

    0,3889

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3138

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3175

    Türk lirəsi

    0,0407

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0410

    Yapon yeni

    1,1149

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9867

    Qızıl

    6865,7050

    Gümüş

    83,4046

    Platin

    2823,0030

    Palladium

    2508,1715
