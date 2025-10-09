Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2025)

    Финансы
    • 09 октября, 2025
    • 09:18
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,25% и составил 1,9797 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 1,24% - до 2,0900 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9797

    100 российских рублей

    2,0900

    1 австралийский доллар

    1,1232

    1 белорусский рубль

    0,5592

    1 болгарский лев

    1,0122

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1199

    1 чешская крона

    0,0812

    1 китайский юань

    0,2386

    1 датская крона

    0,2652

    1 грузинский лари

    0,6278

    1 гонконгский доллар

    0,2185

    1 индийская рупия

    0,0191

    1 британский фунт

    2,2801

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1806

    1 швейцарский франк

    2,1235

    1 израильский шекель

    0,5234

    1 канадский доллар

    1,2199

    1 кувейтский динар

    5,5431

    100 казахстанских тенге

    0,3147

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5063

    1 молдавский лей

    0,1013

    1 норвежская крона

    0,1705

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6015

    1 польский злотый

    0,4654

    1 румынский лей

    0,3889

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3138

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3175

    1 Турецкая лира

    0,0407

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0410

    100 Японских йен

    1,1149

    1 Новозеландский доллар

    0,9867

    Золото

    6865,7050

    Серебро

    83,4046

    Платина

    2823,0030

    Палладий

    2508,1715
