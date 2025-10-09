Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2025)
- 09 октября, 2025
- 09:18
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,25% и составил 1,9797 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 1,24% - до 2,0900 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9797
|
100 российских рублей
|
2,0900
|
1 австралийский доллар
|
1,1232
|
1 белорусский рубль
|
0,5592
|
1 болгарский лев
|
1,0122
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1199
|
1 чешская крона
|
0,0812
|
1 китайский юань
|
0,2386
|
1 датская крона
|
0,2652
|
1 грузинский лари
|
0,6278
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0191
|
1 британский фунт
|
2,2801
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1806
|
1 швейцарский франк
|
2,1235
|
1 израильский шекель
|
0,5234
|
1 канадский доллар
|
1,2199
|
1 кувейтский динар
|
5,5431
|
100 казахстанских тенге
|
0,3147
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5063
|
1 молдавский лей
|
0,1013
|
1 норвежская крона
|
0,1705
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6015
|
1 польский злотый
|
0,4654
|
1 румынский лей
|
0,3889
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3138
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3175
|
1 Турецкая лира
|
0,0407
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
100 Японских йен
|
1,1149
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9867
|
Золото
|
6865,7050
|
Серебро
|
83,4046
|
Платина
|
2823,0030
|
Палладий
|
2508,1715