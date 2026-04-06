    CBA currency exchange rates (06.04.2026)

    Finance
    • 06 April, 2026
    • 09:35
    CBA currency exchange rates (06.04.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.09% to 1.9590 manats, while 100 Russian rubles rose by 0.6% to 2.1258 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9590

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1258

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1744

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5759

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1129

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0799

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2470

    1 DKK (Danish krone)

    0.2622

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6319

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2169

    1 INR (Indian rupee)

    0.0183

    1 GBP (British pound)

    2.2461

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1798

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1235

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5413

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2196

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.4949

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3619

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4662

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5091

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0967

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1740

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6090

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4580

    1 RON (Romanian leu)

    0.3843

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0167

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3214

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4528

    1 SDR (IMF)

    2.3110

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0381

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0390

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0653

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9696

    Gold (1 ounce)

    7,921.6430

    Silver (1 ounce)

    123.2058

    Platinum (1 ounce)

    3,371.3210

    Palladium (1 ounce)

    2,568.4365
    Central Bank Currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.04.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2026)

    20:59
    Video

    Erdogan: Hormuz closure caused oil, gas prices in Europe to rise sharply

    Region
    20:46

    Trump says, ‘If it were up to me, I take the oil'

    Other countries
    20:32
    Photo

    President Ilham Aliyev concludes state visit to Georgia

    Foreign policy
    20:15

    Botchorishvili: Tbilisi expects to further strengthen its partnership with Baku

    Foreign policy
    19:53

    IDF strikes three Tehran airports

    Other countries
    19:35

    Iran rejects latest ceasefire proposal as Trump deadline approaches

    Other countries
    19:20
    Photo

    Luncheon held in Tbilisi in honor of Azerbaijan's President

    Foreign policy
    18:54
    Photo

    Luncheon hosted in honor of First Lady Mehriban Aliyeva

    Foreign policy
    18:48
    Photo

    3,322 evacuated from Iran to Azerbaijan so far

    Domestic policy
