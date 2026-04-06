    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.04.2026)

    Maliyyə
    • 06 aprel, 2026
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.04.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % azalaraq 1,9590 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,1258 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9590

    100 Rusiya rublu

    2,1258

    1 Avstraliya dolları

    1,1744

    1 Belarus rublu

    0,5759

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1129

    1 Çexiya kronu

    0,0799

    1 Çin yuanı

    0,2470

    1 Danimarka kronu

    0,2622

    1 Gürcü larisi

    0,6319

    1 Honq Konq dolları

    0,2169

    1 Hindistan rupisi

    0,0183

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2461

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1798

    1 İsveçrə frankı

    2,1235

    1 İsrail şekeli

    0,5413

    1 Kanada dolları

    1,2196

    1 Küveyt dinarı

    5,4949

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3619

    1 Qətər rialı

    0,4662

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5091

    1 Moldova leyi

    0,0967

    1 Norveç kronu

    0,1740

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6090

    1 Polşa zlotası

    0,4580

    1 Rumıniya leyi

    0,3843

    1 Serbiya dinarı

    0,0167

    1 Sinqapur dolları

    1,3214

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4528

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3110

    Türk lirəsi

    0,0381

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0390

    Yapon yeni

    1,0653

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9696

    Qızıl

    7921,6430

    Gümüş

    123,2058

    Platin

    3371,3210

    Palladium

    2568,4365
    Azərbaycan manatı ABŞ dolları Azərbaycan Mərkəzi Bankı İngilis funt sterlinqi
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2026)
    CBA currency exchange rates (06.04.2026)

