Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.04.2026)
- 06 aprel, 2026
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % azalaraq 1,9590 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,1258 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9590
100 Rusiya rublu
2,1258
1 Avstraliya dolları
1,1744
1 Belarus rublu
0,5759
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1129
1 Çexiya kronu
0,0799
1 Çin yuanı
0,2470
1 Danimarka kronu
0,2622
1 Gürcü larisi
0,6319
1 Honq Konq dolları
0,2169
1 Hindistan rupisi
0,0183
1 İngilis funt sterlinqi
2,2461
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1798
1 İsveçrə frankı
2,1235
1 İsrail şekeli
0,5413
1 Kanada dolları
1,2196
1 Küveyt dinarı
5,4949
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3619
1 Qətər rialı
0,4662
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5091
1 Moldova leyi
0,0967
1 Norveç kronu
0,1740
100 Özbək somu
0,0140
100 Pakistan rupisi
0,6090
1 Polşa zlotası
0,4580
1 Rumıniya leyi
0,3843
1 Serbiya dinarı
0,0167
1 Sinqapur dolları
1,3214
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4528
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3110
Türk lirəsi
0,0381
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0390
Yapon yeni
1,0653
Yeni Zelandiya dolları
0,9696
Qızıl
7921,6430
Gümüş
123,2058
Platin
3371,3210
Palladium
2568,4365