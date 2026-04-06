Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2026)
- 06 апреля, 2026
- 09:16
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09%, до 1,9590 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,6%, до 2,1258 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9590
|
100 российских рублей
|
2,1258
|
1 австралийский доллар
|
1,1744
|
1 белорусский рубль
|
0,5759
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1129
|
1 чешская крона
|
0,0799
|
1 китайский юань
|
0,2470
|
1 датская крона
|
0,2622
|
1 грузинский лари
|
0,6319
|
1 гонконгский доллар
|
0,2169
|
1 индийская рупия
|
0,0183
|
1 британский фунт
|
2,2461
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1798
|
1 швейцарский франк
|
2,1235
|
1 израильский шекель
|
0,5413
|
1 канадский доллар
|
1,2196
|
1 кувейтский динар
|
5,4949
|
100 казахстанских тенге
|
0,3619
|
1 катарский риал
|
0,4662
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5091
|
1 молдавский лей
|
0,0967
|
1 норвежская крона
|
0,1740
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6090
|
1 польский злотый
|
0,4580
|
1 румынский лей
|
0,3843
|
1 сербский динар
|
0,0167
|
1 сингапурский доллар
|
1,3214
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4528
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3110
|
1 Турецкая лира
|
0,0381
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0390
|
100 Японских йен
|
1,0653
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9696
|
Золото
|
7921,6430
|
Серебро
|
123,2058
|
Платина
|
3371,3210
|
Палладий
|
2568,4365