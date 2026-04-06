    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2026)

    Финансы
    • 06 апреля, 2026
    • 09:16
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09%, до 1,9590 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,6%, до 2,1258 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9590

    100 российских рублей

    2,1258

    1 австралийский доллар

    1,1744

    1 белорусский рубль

    0,5759

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1129

    1 чешская крона

    0,0799

    1 китайский юань

    0,2470

    1 датская крона

    0,2622

    1 грузинский лари

    0,6319

    1 гонконгский доллар

    0,2169

    1 индийская рупия

    0,0183

    1 британский фунт

    2,2461

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1798

    1 швейцарский франк

    2,1235

    1 израильский шекель

    0,5413

    1 канадский доллар

    1,2196

    1 кувейтский динар

    5,4949

    100 казахстанских тенге

    0,3619

    1 катарский риал

    0,4662

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5091

    1 молдавский лей

    0,0967

    1 норвежская крона

    0,1740

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6090

    1 польский злотый

    0,4580

    1 румынский лей

    0,3843

    1 сербский динар

    0,0167

    1 сингапурский доллар

    1,3214

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4528

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3110

    1 Турецкая лира

    0,0381

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0390

    100 Японских йен

    1,0653

    1 Новозеландский доллар

    0,9696

    Золото

    7921,6430

    Серебро

    123,2058

    Платина

    3371,3210

    Палладий

    2568,4365
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.04.2026)
    CBA currency exchange rates (06.04.2026)

