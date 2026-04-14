На юге Ливана погиб еще один военнослужащий ЦАХАЛ

    Военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) был убит, еще трое получили ранения в ходе боевых операций на юге Ливана.

    Как передает Report, об этом в сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

    Согласно опубликованным данным, 30-летний водитель пожарной машины был убит, а трое солдат-резервистов получили ранения на юге Ливана во время вооруженных столкновений с боевиками ливанского радикального движения "Хезболлах".

    Сообщается, что пострадавшие военнослужащие были доставлены в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.

    Ранее стало известно, что 10 апреля, после двух недель осады, подразделения израильской армии приступили к зачистке северных и восточных окраин города Бинт-Джбейль, находящегося в южной части Ливана. Бинт-Джбейль является крупнейшим населённым пунктом к югу от реки Литани и входит во вторую линию городов, которые планируется включить в формируемую Израилем буферную зону.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Удары Израиля по Ливану Радикальная группировка Хезболлах
    Livanın cənubunda daha bir İsrail hərbçisi həlak olub

