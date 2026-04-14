    Состав с дизтопливом и удобрениями для Армении отправился со станции "Баладжары" - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    • 14 апреля, 2026
    • 10:28
    Состав с дизтопливом и удобрениями для Армении отправился со станции Баладжары - ОБНОВЛЕНО

    Сегодня из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия дизельного топлива и удобрений.

    Как сообщает Report, со станции "Баладжары" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" отправлен поезд из 22 вагонов с 1298 тоннами дизельного топлива и 4 вагонов с 240 тоннами российских удобрений. Груз будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии в направлении станции Бёюк Кесик.

    Напомним, что в последний раз 11 апреля из Азербайджана в Армению были отправлены 15 вагонов-цистерн с 887 тоннами дизельного топлива.

    На сегодняшний день из Азербайджана в Армению экспортировано 6312 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина AI-92 и 2955 тонн бензина AI-95.

    Из России в Армению транзитом через Азербайджан к настоящему времени отправлено 23,9 тыс. тонн зерна, более 1100 тонн удобрений и 68 тонн гречневой крупы.

    Экспорт топлива в эту страну начался 18 декабря 2025 года. В тот день в Армению было поставлено 1 220 тонн автомобильного топлива марки AI-95.

    На основании решения, принятого Президентом Ильхамом Алиевым в октябре 2025 года, после снятия ограничений на транзит грузов из Азербайджана в Армению, действовавших с периода оккупации, перевозки в этом направлении продолжаются.

    Азербайджан сегодня отправит в Армению 22 вагона с дизельным топливом.

    Как сообщает Report, в Армению транзитом через Азербайджан также будет отправлено четыре вагона с удобрениями из России.

    Напомним, что в октябре 2025 года президент Ильхам Алиев заявил о снятии ограничений на транзит грузов через Азербайджан в Армению.

    Прямые поставки топлива из Азербайджана в Армению начались 18 декабря 2025 года.

    С декабря прошлого года из Азербайджана в Армению было экспортировано 6 312 тонн дизтоплива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.

