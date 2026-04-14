В Баку на ряде главных улиц и проспектов затруднено движение транспорта
- 14 апреля, 2026
- 08:15
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
7. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении круга "Хырдалан";
8. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".