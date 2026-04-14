    В Баку на ряде главных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 14 апреля, 2026
    • 08:15
    В Баку на ряде главных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    7. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении круга "Хырдалан";

    8. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".

    Центр интеллектуального управления транспортом Пробки на дорогах Баку
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    17:43

    Численность населения Азербайджана выросла на 0,04%

    Внутренняя политика
    17:41
    Фото

    В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:38
    Фото

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 год

    Финансы
    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    В регионе
    17:26
    Фото

    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    17:25
    Фото

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    Внешняя политика
    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    Происшествия
    17:16

    Во Франции хотят запретить концерт Канье Уэста из-за симпатии к Гитлеру

    Другие страны
