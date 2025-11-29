Bakı Ali Neft Məktəbinin yaradılmasından 14 il ötür
- 29 noyabr, 2025
- 09:11
Bu gün SOCAR-ın Bakı Ali Neft Məktəbinin (BANM) yaradılmasından 14 il ötür.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevin 29 noyabr 2011-ci il tarixli Fərmanı ilə SOCAR-ın strukturunda yaradılan BANM bu illər ərzində bir çox mühüm uğurlara imza atıb. Məktəbin hər cür şəraiti olan bir kampus binası və bir korpusu tikilib istifadəyə verilib.
Ali təhsil müəsissəsi ən yüksək keçid balına malik ali təhsil müəssisəsi kimi fərqlənir. BANM ilk qəbul aparılan ildə Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) tərtib etdiyi reytinq cədvəlində 51 ali təhsil müəssisəsi arasında lider kimi tarixə düşüb.
BANM Prezident təqaüdçülərinin sayına görə Azərbaycan təhsil tarixində rekord göstərərək bir neçə ildir ardıcıl olaraq liderliyini qoruyur və bu il 36 Prezident təqaüdçüsü ilə rekordunu yeniləyib.
İlk ildə yalnız iki ixtisas üzrə qəbul həyata keçirilsə də, hazırda BANM 9 ixtisas üzrə bakalavr, 8 ixtisaslaşma üzrə magistratura və 3 ixtisas üzrə doktorantura səviyyələrinə qəbul aparır.
İlk illər yalnız I ixtisas qrupu üzrə qəbul həyata keçirilsə də, son illər II ixtisas qrupunun Biznesin idarəedilməsi ixtisasında da qəbul aparılır və bu il ilk dəfə II ixtisas qrupu üzrə Maliyyə ixtisasına qəbul həyata keçirilib, İlk dəfə qəbul həyata keçirilməsinə baxmayaraq bu qrup üzrə Prezident təqaüdçüsü olan 25 tələbənin 12-si bu yeni açılmış ixtisasın tələbəsi olub.
BANM əmək bazarının tələblərinə uyğun ixtisaslarda qəbul aparır.
Bu il BANM-in təşəbbüsü ilə Azərbaycanda ilk dəfə Data analitikası ixtisasına qəbul həyata keçirilib. İlk il olmasına baxmayaraq, bu ixtisas da ən yüksək bal toplayan abituriyentlərin seçimi olub.
Ali Məktəbin məzunlarının işlə təmin olunma göstəricisi 100% təşkil edir və məzunlar SOCAR-da, müxtəlif transmilli şirkətlərdə, dövlət qurumlarında və nüfuzlu müəssisələrdə çalışırlar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Agentliyinin 2025-ci il statistikası da bunu təsdiqləyir.
DMA-nın 2025-ci il üzrə məzunları ən çox iş tapan TOP 5 universitet siyahısında BANM liderdir.
BANM startaplar və innovasiyalar sahəsində də liderdir, tələbələr bu illər ərzində bir çox beynəlxalq və yerli yarışlarda uğur qazanıb və qalibiyyətlər əldə edib.
Təkcə 2025-ci ildə 30-dan çox startap layihəsi təqdim olunub, 20-dən çox hakatonda qalibiyyət əldə edilib, "Teknofest 2025"də isə komandalar 1 qızıl, 1 gümüş, 2 bürünc medal və 4 xüsusi mükafat qazanaraq ən çox mükafat qazanan ali təhsil müəssisəsi olub.
Bu illər ərzində BANM-ın beynəlxalq əlaqələri genişlənib və əcnəbi tələbələrin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bu il əcnəbi tələbələrin sayında 67% artım qeydə alınıb.
BANM Azərbaycan ali təhsil sistemində ilk dəfə olaraq ali təhsil proqramlarının ixracını həyata keçirməyə başlayıb.
SOCAR və "Uzbekneftegaz" şirkəti arasında 18 iyul 2023-cü il tarixində imzalanmış Anlaşma Memorandumunun müddəalarından irəli gələrək BANM ilə Özbəkistan universitetləri arasındakı müqavilələrə əsasən, Özbəkistanın Daşkənd Kimya-Texnologiyası İnstitutu və Buxara Dövlət Texniki Universiteti arasında ikili diplom proqramı həyata keçirilir. Hazırda bu ali təhsil müəssisələrindən 16 özbək tələbə kimya mühəndisliyi ixtisasının magistratura səviyyəsinin 2-ci kursunda təhsil almaq üçün BANM-də tədrisə cəlb olunublar. Onlar həm təhsil aldıqları Universitetin, həm də BANM-ın diplomuna sahib olacaqlar.
BANM Konqoda insan kapitalının inkişafına dəstək göstərir. SOCAR və Konqo Milli Neft Korporasiyası arasında imzalanmış Anlaşma Memorandumuna əsasən, konqolu tələbələr BANM-də təhsil alır və məzun olduqdan sonra SNPC şirkətində çalışacaqlar.
2025-ci ildə BANM-in bütün akademik proqramları ilk dəfə olaraq beynəlxalq proqram akkreditasiyasına cəlb olunub.
Bu prosesi Almaniyanın mühəndislik sahəsində nüfuz qazanmış ASIIN agentliyi aparıb.
Həmçinin "Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2025"də ölkə üzrə III yerdə, dünya universitetləri arasında isə 801–1000-ci yerlərdə qərarlaşaraq yüksək nəticəyə nail olub.
Bundan başqa, BANM-ın tərkibində artıq Rəqəmsal Biliklər Liseyi fəaliyyətə başlayıb.