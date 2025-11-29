Исполнилось 14 лет со дня основания Бакинской высшей школы нефти

Сегодня Бакинской высшей школе нефти (БВШН) SOCAR исполняется 14 лет.

Как сообщает Report, БВШН была создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 29 ноября 2011 года как государственное высшее учебное заведение в составе SOCAR.

С первых лет деятельности вуз выделился самым высоким проходным баллом и вошел в историю как лидер среди 51 высшего учебного заведения в рейтинговой таблице, составленной Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) по итогам первого года приема.

БВШН также удерживает лидерство в истории азербайджанского образования по числу президентских стипендиатов, обновляя этот показатель на протяжении нескольких лет. В текущем году вуз установил новый рекорд - 36 студентов получили президентскую стипендию.

Если в первый год прием осуществлялся только по двум специальностям, то сейчас БВШН проводит прием на уровень бакалавриата по 9 специальностям, магистратуры по 8 специализациям и докторантуры по 3 специальностям.

Первоначально прием осуществлялся только по I группе специальностей, однако в последние годы он расширился за счет программ II группы. Впервые было объявлено о наборе на специальность "Финансы", и, несмотря на дебют, 12 из 25 президентских стипендиатов по этой группе стали студентами новой программы.

БВШН проводит прием по специальностям, соответствующим требованиям рынка труда.

В этом году по инициативе БВШН впервые в Азербайджане был осуществлен набор на специальность "Аналитика данных".

Показатель трудоустройства выпускников вуза составляет 100%, они работают в SOCAR, различных транснациональных компаниях, государственных учреждениях и престижных организациях. Статистика Государственного агентства занятости на 2025 год также подтверждает это.

БВШН лидирует в списке ТОП-5 университетов, выпускники которых наиболее успешно находят работу по данным Государственного агентства занятости за 2025 год.

БВШН также является лидером в области стартапов и инноваций, студенты за эти годы добились успеха и побед во многих международных и местных соревнованиях.

Только в 2025 году было представлено более 30 стартап-проектов и достигнуты победы в более чем 20 хакатонах, а на "Технофесте 2025" команды БВШН завоевали 1 золотую, 1 серебряную, 2 бронзовые медали и 4 специальных приза, став вузом с наибольшим количеством наград.

За эти годы международные связи БВШН расширились, и число иностранных студентов значительно увеличилось. В этом году зафиксирован рост числа иностранных студентов на 67%.

БВШН впервые в системе высшего образования Азербайджана начало осуществлять экспорт программ высшего образования.