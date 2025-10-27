İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Ekologiya
    • 27 oktyabr, 2025
    • 15:50
    Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə oktyabrın 28-də gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, Xızı, Xaçmaz, Qusar, Qobustan, Daşkəsəndə arabir cənub-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.

    В Баку и регионах усилится ветер

