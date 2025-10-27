Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək
Ekologiya
- 27 oktyabr, 2025
- 15:50
Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə oktyabrın 28-də gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bakıda və Abşeron yarımadasında, Xızı, Xaçmaz, Qusar, Qobustan, Daşkəsəndə arabir cənub-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.
