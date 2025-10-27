Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Экология
    • 27 октября, 2025
    • 16:16
    В Баку и регионах усилится ветер

    В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах 28 октября ожидается сильный ветер.

    Как сообщает Report, Национальная служба гидрометеорологии в связи с этим объявила желтый уровень погодной опасности.

    Синоптики предупреждают, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Хызы, Хачмазе, Гусаре, Гобустане, Дашкесане с перерывами будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 13.9-20.7 м/сек.

    сильный ветер предупреждение погода
    Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək

