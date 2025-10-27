В Баку и регионах усилится ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах 28 октября ожидается сильный ветер.

Как сообщает Report, Национальная служба гидрометеорологии в связи с этим объявила желтый уровень погодной опасности.

Синоптики предупреждают, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Хызы, Хачмазе, Гусаре, Гобустане, Дашкесане с перерывами будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 13.9-20.7 м/сек.