В Баку и регионах усилится ветер
Экология
- 27 октября, 2025
- 16:16
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах 28 октября ожидается сильный ветер.
Как сообщает Report, Национальная служба гидрометеорологии в связи с этим объявила желтый уровень погодной опасности.
Синоптики предупреждают, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Хызы, Хачмазе, Гусаре, Гобустане, Дашкесане с перерывами будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 13.9-20.7 м/сек.
