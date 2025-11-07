İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Heydər Əliyev Su Anbarına 300 min körpə sazan balığı buraxılıb

    Ekologiya
    • 07 noyabr, 2025
    • 13:02
    Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı (MR) Heydər Əliyev Su Anbarına 300 min körpə sazan balığı buraxılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, aksiya muxtar respublika Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən "Konstitusiya və Suverenlik İli" və 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təşkil olunub.

    Tədbir biomüxtəlifliyin qorunması, su hövzələrinin zənginləşdirilməsi və balıq populyasiyasının artırılması məqsədilə həyata keçirilib.

