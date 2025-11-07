Heydər Əliyev Su Anbarına 300 min körpə sazan balığı buraxılıb
Ekologiya
- 07 noyabr, 2025
- 13:02
Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı (MR) Heydər Əliyev Su Anbarına 300 min körpə sazan balığı buraxılıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, aksiya muxtar respublika Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən "Konstitusiya və Suverenlik İli" və 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təşkil olunub.
Tədbir biomüxtəlifliyin qorunması, su hövzələrinin zənginləşdirilməsi və balıq populyasiyasının artırılması məqsədilə həyata keçirilib.
