В Нахчыванской Автономной Республике в водохранилище имени Гейдара Алиева выпущено 300 тысяч мальков сазана.

Как сообщает Report, акция проведена Министерством экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР в рамках Года Конституции и Суверенитета, а также по случаю Дня Победы - 8 ноября.

Мероприятие направлено на сохранение биоразнообразия, обогащение водоемов и увеличение популяции рыбы в регионе.