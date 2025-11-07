Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В водохранилище имени Гейдара Алиева выпущено 300 тысяч мальков сазана

    Экология
    • 07 ноября, 2025
    • 13:22
    В водохранилище имени Гейдара Алиева выпущено 300 тысяч мальков сазана

    В Нахчыванской Автономной Республике в водохранилище имени Гейдара Алиева выпущено 300 тысяч мальков сазана.

    Как сообщает Report, акция проведена Министерством экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР в рамках Года Конституции и Суверенитета, а также по случаю Дня Победы - 8 ноября.

    Мероприятие направлено на сохранение биоразнообразия, обогащение водоемов и увеличение популяции рыбы в регионе.

    водохранилище Нахчыван
    Heydər Əliyev Su Anbarına 300 min körpə sazan balığı buraxılıb
    300,000 juvenile carp released into Heydar Aliyev Reservoir

