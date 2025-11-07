В водохранилище имени Гейдара Алиева выпущено 300 тысяч мальков сазана
Экология
- 07 ноября, 2025
- 13:22
В Нахчыванской Автономной Республике в водохранилище имени Гейдара Алиева выпущено 300 тысяч мальков сазана.
Как сообщает Report, акция проведена Министерством экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР в рамках Года Конституции и Суверенитета, а также по случаю Дня Победы - 8 ноября.
Мероприятие направлено на сохранение биоразнообразия, обогащение водоемов и увеличение популяции рыбы в регионе.
Последние новости
13:51
На "Советской" под госохрану возьмут более 100 исторических строенийKультурная политика
13:46
Экс-министр экономики Армении вновь задержанВ регионе
13:45
Фото
В Таджикистане отметили День Победы АзербайджанаВнешняя политика
13:39
Строительство Кашаганского ГПЗ завершится в декабре 2026 годаВ регионе
13:35
Вице-премьер Словакии будет наблюдать за парадом Победы в БакуВнешняя политика
13:35
В Азербайджане задержаны 17 человек за рекламу азартных игр в соцсетяхПроисшествия
13:34
Фото
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-премьером СловакииВнешняя политика
13:30
Названы знаменосцы Азербайджана на Исламиаде в Эр-РиядеИндивидуальные
13:22
Фото