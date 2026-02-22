İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Bakıda və Abşeronda güclü külək əsir, regionlarda duman var - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 22 fevral, 2026
    • 10:50
    Bakıda və Abşeronda güclü külək əsir, regionlarda duman var - FAKTİKİ HAVA

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin fevralın 22-si saat 10:00-a olan məlumatına əsasən ölkə ərazisində hava şəraiti əsasən yağmursuz keçib, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə az yağıntılı olub.

    Bu barədə "Report"a Xidmətdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, düşən yağıntının miqdarı Tərtər, Lənkəran, Astarada 1 mm-dir.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyi əsir, küləyin maksimal sürəti arabir 21 m/s-dək güclənir.

    Neft Daşları, Çilov adası, Şəki, Şəmkir, Neftçala, Lənkəran, Lerikdə duman müşahidə olunur, dumanda görünüş 200 metrədək məhdudlaşır.

    Fevralın 21-də havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 14, Naxçıvan MR-da 17, Aran rayonlarında 19, dağlıq rayonlarda 16 dərəcəyədək isti müşahidə olunub.

    duman külək Bakı hava
    В Баку и на Абшероне усилился ветер, в регионах наблюдается туман

