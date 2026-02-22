Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Баку и на Абшероне усилился ветер, в регионах наблюдается туман

    Экология
    • 22 февраля, 2026
    • 10:55
    В Баку и на Абшероне усилился ветер, в регионах наблюдается туман

    В Азербайджане 22 февраля ночью и утром местами наблюдались незначительные осадки.

    Как передает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, количество выпавших осадков в Тертере, Лянкяране, Астаре составило 1 мм.

    В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается сильный северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигает 21 м/с.

    На Нефтяных Камнях, острове Чилов, в Шеки, Шамкире, Нефтчале, Лянкяране, Лерике из-за тумана дальность видимости на дорогах снижена до 200 метров.

    21 февраля максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 14 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 17, в Аранском районе - 19, в горных районах - 16 градусов тепла.

    Азербайджан погода сильный ветер
    Bakıda və Abşeronda güclü külək əsir, regionlarda duman var - FAKTİKİ HAVA
