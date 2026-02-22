В Баку и на Абшероне усилился ветер, в регионах наблюдается туман
Экология
- 22 февраля, 2026
- 10:55
В Азербайджане 22 февраля ночью и утром местами наблюдались незначительные осадки.
Как передает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, количество выпавших осадков в Тертере, Лянкяране, Астаре составило 1 мм.
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается сильный северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигает 21 м/с.
На Нефтяных Камнях, острове Чилов, в Шеки, Шамкире, Нефтчале, Лянкяране, Лерике из-за тумана дальность видимости на дорогах снижена до 200 метров.
21 февраля максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 14 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 17, в Аранском районе - 19, в горных районах - 16 градусов тепла.
