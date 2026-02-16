Prezident İlham Əliyevin Serbiyaya səfəri başa çatıb
Digər
- 16 fevral, 2026
- 14:18
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Serbiyaya rəsmi səfəri fevralın 16-da başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, Belqrad şəhərinin Nikola Tesla Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyevi Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç yola salıb.
