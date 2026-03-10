İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanın İsraildəki səfirliyi ölən azərbaycanlı ilə bağlı məlumat yayıb

    Digər
    • 10 mart, 2026
    • 18:32
    Azərbaycanın İsraildəki səfirliyi ölən azərbaycanlı ilə bağlı məlumat yayıb

    İsrail ərazisinə 9 mart tarixində həyata keçirilmiş raket hücumu nəticəsində həlak olmuş Murtuzov Amid Əligüllah oğlu Azərbaycan və İsrail vətəndaşıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İsraildəki səfirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hadisə Yehud şəhəri ərazisində, tikinti sahəsində baş verib. A.Murtuzov İsrailin Petax Tikva şəhər sakini idi:

    "Amid Murtuzov ailəsi ilə birgə illər əvvəl İsrailə miqrasiya edib və uzun müddətdir ki, İsraildə yaşayırdı.

    Mərhumun ailəsinə və doğmalarına səbr diləyir, başsağlığı veririk.

    Allah rəhmət eləsin!"

    İranın İsrailə hücumu ölən azərbaycanlı Murtuzov Amid Əligüllah
    В Израиле в результате ракетного удара погиб гражданин Азербайджана
    Azerbaijan Embassy in Israel releases info regarding deceased Azerbaijani citizen

    Son xəbərlər

    18:58

    Adrien Rabyo cəzalandığı üçün "Milan"ın növbəti oyununu buraxacaq

    Futbol
    18:54

    İsrail Beyrutda "Hizbullah" obyektlərinə yeni zərbələr dalğası başladıb

    Digər ölkələr
    18:52

    Finlandiya Prezidenti İranın Naxçıvana hücumu ilə əlaqədar Azərbaycana dəstəyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    18:41
    Foto

    Ceyhun Bayramov və Seyf bin Raşid Əl-Cahvari Yaxın Şərqdə artan gərginliyi müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    18:32

    Azərbaycanın İsraildəki səfirliyi ölən azərbaycanlı ilə bağlı məlumat yayıb

    Digər
    18:32

    BƏƏ PUA hücumundan sonra iri neft emalı zavodunun fəaliyyətini dayandırıb

    Digər ölkələr
    18:27
    Foto

    Azərbaycan və Özbəkistanın Hesablama Palataları əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

    Maliyyə
    18:23

    Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Avropa Açıq çempionatını 12 medalla başa vurublar

    Fərdi
    18:18

    Azad Mirzəcanzadə inkişaf proqramının növbəti qalibləri elan olunub

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti