В Израиле в результате ракетного удара погиб гражданин Азербайджана

В результате ракетного удара, нанесенного по территории Израиля 9 марта, погиб гражданин Азербайджана и Израиля Муртузов Амид Алигюллах оглу.

Как сообщает Report, информацию распространило посольство Азербайджана в Израиле.

Сообщается, что инцидент произошел на строительной площадке в городе Йехуд. Муртузов проживал в израильском городе Петах-Тиква.

Он вместе с семьей эмигрировал в Израиль много лет назад и долгое время проживал там.