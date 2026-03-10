В Израиле в результате ракетного удара погиб гражданин Азербайджана
Внешняя политика
- 10 марта, 2026
- 18:41
В результате ракетного удара, нанесенного по территории Израиля 9 марта, погиб гражданин Азербайджана и Израиля Муртузов Амид Алигюллах оглу.
Как сообщает Report, информацию распространило посольство Азербайджана в Израиле.
Сообщается, что инцидент произошел на строительной площадке в городе Йехуд. Муртузов проживал в израильском городе Петах-Тиква.
Он вместе с семьей эмигрировал в Израиль много лет назад и долгое время проживал там.
