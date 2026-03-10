Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Израиле в результате ракетного удара погиб гражданин Азербайджана

    Внешняя политика
    • 10 марта, 2026
    • 18:41
    В результате ракетного удара, нанесенного по территории Израиля 9 марта, погиб гражданин Азербайджана и Израиля Муртузов Амид Алигюллах оглу.

    Как сообщает Report, информацию распространило посольство Азербайджана в Израиле.

    Сообщается, что инцидент произошел на строительной площадке в городе Йехуд. Муртузов проживал в израильском городе Петах-Тиква.

    Он вместе с семьей эмигрировал в Израиль много лет назад и долгое время проживал там.

    Израиль ракетный удар Амид Муртузов Операция США и Израиля против Ирана
    Azərbaycanın İsraildəki səfirliyi ölən azərbaycanlı ilə bağlı məlumat yayıb
    Azerbaijan Embassy in Israel releases info regarding deceased Azerbaijani citizen
    Лента новостей