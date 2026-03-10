İsrailin atəşə tutulması nəticəsində azərbaycanlı həlak olub
Hadisə
- 10 mart, 2026
- 18:32
İsrail ərazisinə 9 mart tarixində həyata keçirilmiş raket hücumu nəticəsində həlak olmuş Murtuzov Amid Əligüllah oğlu Azərbaycan və İsrail vətəndaşıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İsraildəki səfirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hadisə Yehud şəhəri ərazisində, tikinti sahəsində baş verib. A.Murtuzov İsrailin Petax Tikva şəhər sakini idi:
"Amid Murtuzov ailəsi ilə birgə illər əvvəl İsrailə miqrasiya edib və uzun müddətdir ki, İsraildə yaşayırdı.
Mərhumun ailəsinə və doğmalarına səbr diləyir, başsağlığı veririk.
Allah rəhmət eləsin!"
