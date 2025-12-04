Xəzəryanı əməkdaşlıq üzrə komissiyanın iclası dekabrın 8-də keçiriləcək
Digər ölkələr
- 04 dekabr, 2025
- 15:16
Xəzəryanı əməkdaşlıq üzrə idarələrarası komissiyanın beşinci iclası dekabrın 8-də keçiriləcək.
"Report"un "İnterfaks"a istinadən məlumatına görə, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib.
"Dekabrın 8-də Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun sədrliyi ilə Xəzəryanı əməkdaşlıq üzrə idarələrarası komissiyanın beşinci iclası keçiriləcək," - o bildirib.
M.Zaxarovanın sözlərinə görə, Xəzəryanı əməkdaşlığın aktual məsələlərinin, o cümlədən yeddinci Xəzər sammitinə hazırlıqla bağlı məsələlərin müzakirəsi planlaşdırılır.
