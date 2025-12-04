Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Заседание комиссии по прикаспийскому сотрудничеству состоится 8 декабря

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 14:52
    Заседание комиссии по прикаспийскому сотрудничеству состоится 8 декабря

    Очередное, пятое заседание Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству состоится 8 декабря.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

    "8 декабря под председательством главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова состоится пятое заседание межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству, - сказала она.

    По словам Захаровой, планируется рассмотреть актуальные вопросы прикаспийского сотрудничества, в том числе связанные с подготовкой к седьмому Каспийскому саммиту.

    Xəzəryanı əməkdaşlıq üzrə komissiyanın iclası dekabrın 8-də keçiriləcək
