Заседание комиссии по прикаспийскому сотрудничеству состоится 8 декабря
Другие страны
- 04 декабря, 2025
- 14:52
Очередное, пятое заседание Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству состоится 8 декабря.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"8 декабря под председательством главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова состоится пятое заседание межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству, - сказала она.
По словам Захаровой, планируется рассмотреть актуальные вопросы прикаспийского сотрудничества, в том числе связанные с подготовкой к седьмому Каспийскому саммиту.
