Tramp və Mask Çarli Kirkin anım mərasimində birlikdə görünüblər
- 22 sentyabr, 2025
- 03:27
ABŞ Prezidenti Donald Tramp və amerikalı iş adamı İlon Mask Arizona ştatının Qlendeyl şəhərindəki "State Farm Stadium" stadionunda mərhum ictimai fəal Çarli Kirkin anım mərasimində birlikdə əyləşiblər.
"Report"un məlumatına görə, bu, Maskın Amerika liderinin komandasını tərk etməsindən sonra yaranan mübahisədən sonra onların ictimaiyyət qarşısında ilk dəfə birlikdə görünmələridir.
Yayım zamanı videokamerada Tramp və Maskın prezident lojasında söhbəti əks olunub. ABŞ Prezidenti güc üçbucağı şəklində əllərini bir-birinə sıxaraq, səssizcə dinləyən Maska tərəf əyilərək danışırdı.
Bu an Pentaqonun rəhbəri Pit Heqset çıxışı zamanı lentə alıb. Daha sonra videokamera yenidən lojanı göstərib: bu zaman Tramp və Mask əl sıxıblar, bundan sonra prezident Maskın qulağına nəsə pıçıldayıb və onun kürəyinə vurub. Mask daha sonra gedib.
ABŞ mediasının hesablamalarına görə, Mask "America PAC" vasitəsilə 119-150 milyon dollar ianə edərək Trampın 2024-cü il prezidentlik kampaniyasını fəal dəstəkləyib. Tramp vəzifəyə gəldikdən sonra iş adamı Amerika Hökumətinin Səmərəliliyi Departamentini (DOGE) koordinasiya edib və faktiki olaraq Prezidentin yaxın ətrafının bir hissəsi olub.
Mask iyunun 5-də dövlət xidmətini tərk etdikdən sonra Trampla sosial mediada yüksək səs-küylü ictimai mübahisəyə başlayıblar. Mask onun dəstəyi olmasaydı, ABŞ-nin administrasiya rəhbərinin 2024-cü il noyabr seçkilərində qalib gəlməyəcəyini iddia edib, Trampa qarşı yeni impiçment cəhdi ideyasını dəstəkləyib, Ağ Evin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən xərclər qanun layihəsini və Prezidentlərin idxal rüsumlarının tətbiq etdiyi tarifləri tənqid edib. Tramp Maskı dəli adlandıraraq iddia edib ki, o, nə vaxtsa DOGE-yə nəzarət edərkən vəzifələrini vicdanla yerinə yetirməyi dayandırıb.