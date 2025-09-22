Трамп и Маск появились вместе на церемонии прощания с Кирком

Президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск сели вместе на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона).

Как сообщает Report, это одно из первых их публичных появлений вместе после ссоры, последовавшей за уходом Маска из команды американского лидера.

Во время трансляции камера показала Трампа и Маска, которые общались между собой в президентской ложе. Президент США что-то увлеченно рассказывал, слегка наклонившись к Маску, а тот слушал его и молчал, сложив кисти в так называемый треугольник власти.

Этот момент был запечатлен во время выступления главы Пентагона Пита Хегсета. Позже камера вновь показала ложу: в этот момент Трамп и Маск пожали друг другу руки, после чего президент что-то сказал Маску на ухо и похлопал его по спине. В ту же минуту Маск удалился.

Отметим, что Маск активно поддержал президентскую кампанию Трампа в 2024 году, пожертвовав, по оценке американских СМИ, $119-150 млн через America PAC. Позднее после прихода Трампа к власти бизнесмен координировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и фактически входил в ближайшее окружение президента.

После ухода с госслужбы Маск и Трамп устроили 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Бизнесмен заявил, что без его поддержки глава администрации США не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике разработанный по инициативе Белого дома законопроект о госрасходах и введенные президентом импортные пошлины. Трамп назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот в какой-то момент прекратил добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу DOGE.