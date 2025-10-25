Tramp Putinlə yalnız sülh razılaşmasına əmin olduğu halda görüşəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    25 oktyabr, 2025
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya lideri Vladimir Putinlə görüşün yalnız Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün sülh razılaşması perspektivlərinə əmin olduğu zaman baş tutacağını bildirib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bunu o, Asiya turnesi çərçivəsində Malayziyaya gedərkən təyyarədə jurnalistlərə açıqlayıb.

    "Biz razılaşma əldə edəcəyimizdən əmin olmalıyıq", - deyə Amerika lideri Putinlə nə vaxt görüşməyə hazır olacağı ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirib.

    Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsində sülh prosesinin gedişatından məyus olduğunu vurğulayıb.

    Donald Tramp Vladimir Putin ABŞ Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Трамп встретится с Путиным только при уверенности в заключении мирной сделки

