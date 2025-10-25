Tramp Putinlə yalnız sülh razılaşmasına əmin olduğu halda görüşəcək
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2025
- 22:56
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya lideri Vladimir Putinlə görüşün yalnız Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün sülh razılaşması perspektivlərinə əmin olduğu zaman baş tutacağını bildirib.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bunu o, Asiya turnesi çərçivəsində Malayziyaya gedərkən təyyarədə jurnalistlərə açıqlayıb.
"Biz razılaşma əldə edəcəyimizdən əmin olmalıyıq", - deyə Amerika lideri Putinlə nə vaxt görüşməyə hazır olacağı ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirib.
Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsində sülh prosesinin gedişatından məyus olduğunu vurğulayıb.
Son xəbərlər
23:12
PSJ müqavilənin müddətinin uzadılması üçün futbolçusu ilə danışıqlara başlayıbFutbol
22:56
Tramp Putinlə yalnız sülh razılaşmasına əmin olduğu halda görüşəcəkDigər ölkələr
22:52
AFCİ rəhbəri: Narkotik kartelləri qaçaqmalçılıq metodlarını dəyişibDigər ölkələr
22:45
TƏBİB Salyandakı qəzada xəsarət alanların vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİBHadisə
22:40
Azərbaycanın qadın güləşçisi dünya üçüncüsü olubFərdi
22:37
Gəncədə saxlanılan keçmiş vəkil Zabil Qəhrəmanov həbs olunub - YENİLƏNİBHadisə
22:03
Foto
Video
Kürdəmirdə iki nəfərin öldüyü qəzada yaralanan şəxslərin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
22:03
Şimali Karolinada baş verən atışmada iki nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
21:52