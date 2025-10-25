Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 22:45
    Трамп встретится с Путиным только при уверенности в заключении мирной сделки

    Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится только тогда, когда он будет уверен в перспективе заключения сделки по завершению российско-украинской войны.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом Трамп сообщил журналистам пресс-пула Белого дома на борту самолета по пути в Малайзию в рамках своего турне по Азии.

    "Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос, в каком случае будет готов провести встречу с Путиным.

    Трамп выразил разочарование в связи с ходом мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

