Трамп встретится с Путиным только при уверенности в заключении мирной сделки
Другие страны
- 25 октября, 2025
- 22:45
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится только тогда, когда он будет уверен в перспективе заключения сделки по завершению российско-украинской войны.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом Трамп сообщил журналистам пресс-пула Белого дома на борту самолета по пути в Малайзию в рамках своего турне по Азии.
"Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос, в каком случае будет готов провести встречу с Путиным.
Трамп выразил разочарование в связи с ходом мирного урегулирования российско-украинского конфликта.
