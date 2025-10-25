Трамп встретится с Путиным только при уверенности в заключении мирной сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится только тогда, когда он будет уверен в перспективе заключения сделки по завершению российско-украинской войны.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом Трамп сообщил журналистам пресс-пула Белого дома на борту самолета по пути в Малайзию в рамках своего турне по Азии.

"Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос, в каком случае будет готов провести встречу с Путиным.

Трамп выразил разочарование в связи с ходом мирного урегулирования российско-украинского конфликта.