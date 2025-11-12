İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası

    Suriyanın XİN rəhbəri Britaniyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2025
    • 11:57
    Suriyanın XİN rəhbəri Britaniyaya səfər edəcək

    Suriyanın xarici işlər naziri (XİN) Əssad Həsən əş-Şibani Böyük Britaniyaya rəsmi səfərə yollanacaq.

    Bu barədə "Report" SANA-ya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, səfər zamanı Həsən əş-Şibani bir sıra Britaniya rəsmiləri ilə danışıqlar aparacaq.

    Xatırladaq ki, noyabrın 10-da Suriya Prezidenti Əhməd əş-Şaraa Ağ Evdə ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşüb.

    Suriya ABŞ Böyük Britaniya səfər
    Глава МИД Сирии отправился с визитом в Великобританию

    Son xəbərlər

    13:14

    Ötən il ağır vəziyyətdə olan xəstələrin təxliyəsində iki dəfə helikopter ambulansdan istifadə olunub - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    13:12

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib

    Digər
    13:10

    Papuaşvili: Avropa Komissiyası Gürcüstanla dialoqu deyil, qarşıdurmanı seçir

    Region
    13:07

    Türkiyənin qəzaya uğrayan təyyarəsində həlak olan hərbçilərdən 18-nin nəşi tapılıb

    Region
    13:05

    Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyindəki kitabxanaların təmir və bərpası ilə bağlı siyahı hazırlayıb

    Mədəniyyət
    13:03

    Nazir müavini: Hazırda Azərbaycanda Vətən müharibəsi ilə bağlı beş film çəkilir

    Milli Məclis
    13:00

    Astarada avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    13:00

    "Real"ın baş məşqçisi braziliyalı futbolçunun satılmasına razıdır

    Futbol
    12:58
    Foto

    "Şamaxinka"dan Biləcəriyə qədər xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti