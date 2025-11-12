Suriyanın XİN rəhbəri Britaniyaya səfər edəcək
Digər ölkələr
- 12 noyabr, 2025
- 11:57
Suriyanın xarici işlər naziri (XİN) Əssad Həsən əş-Şibani Böyük Britaniyaya rəsmi səfərə yollanacaq.
Bu barədə "Report" SANA-ya istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, səfər zamanı Həsən əş-Şibani bir sıra Britaniya rəsmiləri ilə danışıqlar aparacaq.
Xatırladaq ki, noyabrın 10-da Suriya Prezidenti Əhməd əş-Şaraa Ağ Evdə ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşüb.
Son xəbərlər
13:14
Ötən il ağır vəziyyətdə olan xəstələrin təxliyəsində iki dəfə helikopter ambulansdan istifadə olunub - RƏSMİSağlamlıq
13:12
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilibDigər
13:10
Papuaşvili: Avropa Komissiyası Gürcüstanla dialoqu deyil, qarşıdurmanı seçirRegion
13:07
Türkiyənin qəzaya uğrayan təyyarəsində həlak olan hərbçilərdən 18-nin nəşi tapılıbRegion
13:05
Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyindəki kitabxanaların təmir və bərpası ilə bağlı siyahı hazırlayıbMədəniyyət
13:03
Nazir müavini: Hazırda Azərbaycanda Vətən müharibəsi ilə bağlı beş film çəkilirMilli Məclis
13:00
Astarada avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
13:00
"Real"ın baş məşqçisi braziliyalı futbolçunun satılmasına razıdırFutbol
12:58
Foto