Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Глава МИД Сирии отправился с визитом в Великобританию

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 10:56
    Глава МИД Сирии отправился с визитом в Великобританию

    Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад Хасан аш-Шибани отправится в Великобританию с официальным визитом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на SANA.

    Согласно информации, в ходе поездки Хасан аш-Шибани проведет переговоры с рядом британских официальных лиц.

    Напомним, что 10 ноября президент Сирии Ахмед аш-Шараа встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

    Сирия США Асаад Хасан аш-Шибани Великобритания

    Последние новости

    11:40

    В Аргентине около 20 человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поезда

    Другие страны
    11:35

    Тимур Хусанов: Узбекистану необходимо вступление в ВТО и развитие связности с Азербайджаном

    Инфраструктура
    11:29

    В праздничные дни из Баку и регионов перевезено более 61 тысяч пассажиров

    Инфраструктура
    11:22

    МИД Ирана выразил соболезнования Турции в связи с крушением военного самолета

    В регионе
    11:14

    Азербайджан и Казахстан обсудили повышение прозрачности финансовой отчетности

    Финансы
    11:11

    В Казахстане предлагают ввести возрастные ограничения для регистрации в соцсетях

    В регионе
    11:11

    Министр юстиции Украины отстранен от должности

    В регионе
    11:10

    Цвиянович: Босния нацелена на тесное сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:08

    Следственный комитет Армении вызвал на допрос ряд священнослужителей

    В регионе
    Лента новостей