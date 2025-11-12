Глава МИД Сирии отправился с визитом в Великобританию

Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад Хасан аш-Шибани отправится в Великобританию с официальным визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SANA.

Согласно информации, в ходе поездки Хасан аш-Шибани проведет переговоры с рядом британских официальных лиц.

Напомним, что 10 ноября президент Сирии Ахмед аш-Шараа встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.