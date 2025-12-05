Кошта: ЕС планирует инвестировать в создание лаборатории для анализа КВС в Казахстане

Евросоюз планирует инвестировать в создание лаборатории для анализа критически важного сырья в Казахстане.

Как передает Report, об этом заявил председатель Совета ЕС Антониу Кошта в интервью казахстанскому телеканалу Silk Way.

Кошта отметил, что за последние 10 лет ЕС превратился в основного инвестора и торгового партнера Казахстана.

"Казахстан, будучи третьим основным поставщиком нефти и урана, стал одной из наиболее важных стран для нашей собственной экономической безопасности. Я думаю, что этот визит - хорошая возможность определить новые области для сотрудничества", - сказал он.

По его словам, Евросоюз сегодня инвестирует в четыре стратегические области в Казахстане – транспортная инфраструктура, в том числе модернизация портов, водные ресурсы, цифровизация, критически важное сырье. В частности, ведется работа над созданием в Казахстане лаборатории для анализа критически важного сырья, чтобы избежать необходимости отправлять материал в третьи страны.

Кошта также отметил, что накануне в Астане стартовали переговоры о соглашении об упрощении визового режима. "Это очень важный шаг и первое соглашение, которое мы начали обсуждать за последние восемь лет. Но на данный момент трудно говорить о сроках", - добавил он.