3I/ATLAS kometində yeni anomaliya aşkarlanıb
Elm və təhsil
- 26 dekabr, 2025
- 08:50
Ulduzlararası obyekt olan 3I/ATLAS-da hissəciklərinin ölçüsü ilə əlaqəli yeni anomaliya aşkar edilib.
"Report"un məlumatına görə, Harvard Universitetinin alimi Avi Loeb bu barədə öz bloqunda yazıb.
"3I/ATLAS, günəşə doğru hərəkət edən şüalanmaya hakim olan hissəciklərin anomal ölçüsü ilə fərqlənir", - o yazıb.
