İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    3I/ATLAS kometində yeni anomaliya aşkarlanıb

    Elm və təhsil
    • 26 dekabr, 2025
    • 08:50
    3I/ATLAS kometində yeni anomaliya aşkarlanıb

    Ulduzlararası obyekt olan 3I/ATLAS-da hissəciklərinin ölçüsü ilə əlaqəli yeni anomaliya aşkar edilib.

    "Report"un məlumatına görə, Harvard Universitetinin alimi Avi Loeb bu barədə öz bloqunda yazıb.

    "3I/ATLAS, günəşə doğru hərəkət edən şüalanmaya hakim olan hissəciklərin anomal ölçüsü ilə fərqlənir", - o yazıb.

    Kometa Ulduzlararası obyekt alim
    На комете 3I/ATLAS заметили новую аномалию

    Son xəbərlər

    09:34

    "Araz-Naxçıvan"dan ayrılan Qara Qarayev klub rəhbərliyinə təşəkkür edib

    Futbol
    09:31

    Britaniya bu il müdafiə texnikasının satışı üzrə 40 ilin rekord sazişlərini bağlayıb

    Digər ölkələr
    09:15

    "Qarabağ"ın rəqibi ötən mövsüm azarkeşlərinə görə ən çox cərimələnən klublardan olub

    Futbol
    09:03

    Altıqat Almaniya çempionu "Napoli"yə keçə bilər

    Futbol
    09:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.12.2025)

    Maliyyə
    08:59

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.12.2025)

    Maliyyə
    08:50

    3I/ATLAS kometində yeni anomaliya aşkarlanıb

    Elm və təhsil
    08:32

    Yaponiya Nazirlər Kabineti rekord müdafiə xərcləri olan büdcə layihəsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    08:23
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti