На комете 3I/ATLAS заметили новую аномалию
Наука и образование
- 26 декабря, 2025
- 08:17
На межзвездном объекте 3I/ATLAS обнаружилась новая аномалия, связанная с размером его частиц.
Как передает Report, об этом в своем блоге рассказал ученый из Гарвардского университета Ави Леб.
"3I/ATLAS отличается аномальным размером частиц, которые доминируют в свечении ее обращенной к Солнцу струи", - написал он.
Последние новости
08:54
В США подтвердили возобновление поисков пропавшего 11 лет назад самолетаДругие страны
08:32
Фото
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:27
Фото
Астаринская таможня пресекла контрабанду крупной партии наркотиковПроисшествия
08:17
На комете 3I/ATLAS заметили новую аномалиюНаука и образование
07:51
Кабмин Японии утвердил проект бюджета с рекордными расходами на оборонуДругие страны
07:25
Китай запустил группу спутников связи SatNetДругие страны
06:49
Британия запросит у ФБР данные о возможных преступлениях экс-принца ЭндрюДругие страны
06:16
Стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимумФинансы
05:57