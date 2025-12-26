На комете 3I/ATLAS заметили новую аномалию

На межзвездном объекте 3I/ATLAS обнаружилась новая аномалия, связанная с размером его частиц.

Как передает Report, об этом в своем блоге рассказал ученый из Гарвардского университета Ави Леб.

"3I/ATLAS отличается аномальным размером частиц, которые доминируют в свечении ее обращенной к Солнцу струи", - написал он.