    Наука и образование
    • 26 декабря, 2025
    • 08:17
    На комете 3I/ATLAS заметили новую аномалию

    На межзвездном объекте 3I/ATLAS обнаружилась новая аномалия, связанная с размером его частиц.

    Как передает Report, об этом в своем блоге рассказал ученый из Гарвардского университета Ави Леб.

    "3I/ATLAS отличается аномальным размером частиц, которые доминируют в свечении ее обращенной к Солнцу струи", - написал он.

    3I/ATLAS kometində yeni anomaliya aşkarlanıb

