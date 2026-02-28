İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Sibiqa İrandakı vəziyyət barədə: Tehran diplomatik həll fürsətini əldən verib

    Digər ölkələr
    • 28 fevral, 2026
    • 14:36
    Sibiqa İrandakı vəziyyət barədə: Tehran diplomatik həll fürsətini əldən verib

    İran güc ssenarisindan qaçmaq üçün bütün imkanlara malik idi, ölkəyə münaqişələrin diplomatik yolla həlli üçün dəfələrlə şans verilmişdi.

    "Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa bu gün mətbuat konfransında bəyan edib.

    İrana hərbi zərbələr
    Сибига о ситуации в Иране: Тегеран упустил шансы на дипломатическое решение

