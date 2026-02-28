Sibiqa İrandakı vəziyyət barədə: Tehran diplomatik həll fürsətini əldən verib
Digər ölkələr
- 28 fevral, 2026
- 14:36
İran güc ssenarisindan qaçmaq üçün bütün imkanlara malik idi, ölkəyə münaqişələrin diplomatik yolla həlli üçün dəfələrlə şans verilmişdi.
"Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa bu gün mətbuat konfransında bəyan edib.
