Сибига о ситуации в Иране: Тегеран упустил шансы на дипломатическое решение
Другие страны
- 28 февраля, 2026
- 14:32
Иран обладал всеми возможностями избежать силового сценария, стране неоднократно предоставлялись шансы для дипломатического урегулирования конфликтов.
Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил сегодня на пресс-конференции.
Глава ведомства подчеркнул, что Киев поддерживает иранский народ и обвиняет режим в Тегеране в терроре и репрессиях.
"Мы всегда на стороне иранского народа. Именно народа. Многолетние системные нарушения прав человека, жестокие репрессии и казни свидетельствуют о глубоком внутреннем кризисе этого государства", - заявил глава украинского МИДа.
Кроме того МИД страны призвал украинцев в целях безопасности немедленно покинуть территорию Ирана.
