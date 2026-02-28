Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сибига о ситуации в Иране: Тегеран упустил шансы на дипломатическое решение

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 14:32
    Сибига о ситуации в Иране: Тегеран упустил шансы на дипломатическое решение

    Иран обладал всеми возможностями избежать силового сценария, стране неоднократно предоставлялись шансы для дипломатического урегулирования конфликтов.

    Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил сегодня на пресс-конференции.

    Глава ведомства подчеркнул, что Киев поддерживает иранский народ и обвиняет режим в Тегеране в терроре и репрессиях.

    "Мы всегда на стороне иранского народа. Именно народа. Многолетние системные нарушения прав человека, жестокие репрессии и казни свидетельствуют о глубоком внутреннем кризисе этого государства", - заявил глава украинского МИДа.

    Кроме того МИД страны призвал украинцев в целях безопасности немедленно покинуть территорию Ирана.

    Лента новостей