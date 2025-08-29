Rusiyanın Kiyevə endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 23-ə yüksəlib
Rusiya ordusunun avqustun 28-də Kiyevə endirdiyi zərbələr nəticəsində həlak olanların sayı 23-ə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Kiyev Şəhər Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Timur Tkaçenko məlumat paylaşıb.
Xatırladaq ki, daha əvvəl 21 nəfərin öldüyü bildirilmişdi.
Kiyev meri Vitali Kliçko isə açıqlamasında hücum nəticəsində azı 63 nəfərin xəsarət aldığını, onlardan 35-nin xəstəxanaya yerləşdirildiyini bildirib.
