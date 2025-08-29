Число жертв российского удара по Киеву возросло до 23

Число погибших в результате массированного удара россиян по Киеву ночью 28 августа увеличилось до 23, включая четверых детей.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Киевской государственной военной администрации Тимур Ткаченко.

"К сожалению, количество погибших в Киеве возросло до 23 человек", - отметил он.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко указал, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 63 человека, из них 35 госпитализированы в стационар.