    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Число жертв российского удара по Киеву возросло до 23

    Другие страны
    • 29 августа, 2025
    • 02:58
    Число жертв российского удара по Киеву возросло до 23

    Число погибших в результате массированного удара россиян по Киеву ночью 28 августа увеличилось до 23, включая четверых детей.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Киевской государственной военной администрации Тимур Ткаченко.

    "К сожалению, количество погибших в Киеве возросло до 23 человек", - отметил он.

    Ранее сообщалось о 21 погибшем.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко указал, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 63 человека, из них 35 госпитализированы в стационар.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Rusiyanın Kiyevə endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 23-ə yüksəlib

    Последние новости

    03:05

    "Бешикташ" уволил Сульшера после поражения в квалификации Лиги конференций

    Футбол
    02:58

    Число жертв российского удара по Киеву возросло до 23

    Другие страны
    02:36

    Хегсет заявил о создании в США группы по противодействию БПЛА

    Другие страны
    02:23

    Зеленский: Важно, чтобы в Вашингтоне услышали единую позицию Европы

    Другие страны
    01:52

    Вэнс назвал наплыв нелегалов "первопричиной текущих проблем США"

    Другие страны
    01:09

    Гурбанов Гурбанов: Все команды, с которыми мы сыграем, - весьма серьезные соперники

    Футбол
    00:46

    Названа дата экстренного заседания Совбеза ООН по Украине

    Другие страны
    00:17

    Хуситы начали производить ракеты с разделяющейся боеголовкой

    Другие страны
    23:51

    Госдеп одобрил возможную продажу Украине более 3 тыс. ракет ERAM

    Другие страны
    Лента новостей