Число погибших в Киеве из-за ударов ВС РФ возросло до 14 человек - ОБНОВЛЕНО-3

В результате ударов ВС РФ в Киеве число погибших возросло до 14 человек.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в городской прокуратуре.

"Среди погибших - трое детей в возрасте 2-х, 14-ти и 17-ти лет", - сообщили в прокуратуре.

10:37

Число погибших в Киеве результате атак ВС РФ возросло до 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о том, что из-под завалов разрушенного дома удалось вызволить трех человек.

"Также были найдены фрагменты тел, впереди - сложная идентификация. Спасатели сейчас прилагают титанические усилия на местах попаданий в Киеве. Всего по Киеву одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских. Полиция Киева работает с пострадавшими. Более 60 следственно-оперативных групп уже на местах", - отметил он.

По словам представителя Госслужбы ЧС Украины Светланы Водолаги, под завалами многоэтажки еще могут находиться девять человек.

"Однако окончательно неизвестно, были ли эти люди в своих квартирах на момент удара", - отметила она.

Отмечается, что пострадали восемь районов столицы, больше всего Дарницкий и Днепровский. Аварийно-спасательные работы продолжаются в пяти локациях.

09:53

В Киеве в результате ударов ВС РФ погибли по меньшей мере восемь человек, среди которых один ребенок.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

"Очередной массированный удар против наших городов и громад. Опять убийства. Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким. Люди до сих пор могут быть под завалами. Десятки раненых", - отметил глава государства.

Между тем, в пресс-службе Киевской городской военной администрации сообщили о том, что 45 человек получили ранения.

09:01

В результате массированной ночной атаки Вооруженных сил России на украинскую столицу погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе двое детей.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

"На данный момент подтверждена гибель четырех человек, двое из них – дети", - отметил он.

По предварительным данным, удар сопровождался пусками крылатых ракет и беспилотников с разных направлений. В Киеве и ряде регионов Украины работала противовоздушная оборона.