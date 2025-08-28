    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Число погибших в Киеве из-за ударов ВС РФ возросло до 14 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    • 28 августа, 2025
    • 12:15
    Число погибших в Киеве из-за ударов ВС РФ возросло до 14 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    В результате ударов ВС РФ в Киеве число погибших возросло до 14 человек.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в городской прокуратуре.

    "Среди погибших - трое детей в возрасте 2-х, 14-ти и 17-ти лет", - сообщили в прокуратуре.

    В Киеве в результате ударов ВС РФ погибли по меньшей мере восемь человек, среди которых один ребенок.

    Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

    "Очередной массированный удар против наших городов и громад. Опять убийства. Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким. Люди до сих пор могут быть под завалами. Десятки раненых", - отметил глава государства.

    Между тем, в пресс-службе Киевской городской военной администрации сообщили о том, что 45 человек получили ранения. 

    В результате массированной ночной атаки Вооруженных сил России на украинскую столицу погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе двое детей.

    Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

    "На данный момент подтверждена гибель четырех человек, двое из них – дети", - отметил он.

    По предварительным данным, удар сопровождался пусками крылатых ракет и беспилотников с разных направлений. В Киеве и ряде регионов Украины работала противовоздушная оборона.

